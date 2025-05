Educação de Passos recebe equipe de Juruaia para troca de experiências

A equipe de Juruaia destacou que levará para o município novas ideias e práticas para serem aplicadas na rede municipal de ensino.

Foto: Prefeitura de Passos

Nessa sexta-feira, dia 16, a Secretaria de Educação de Passos recebeu a visita da equipe da Secretaria de Educação de Juruaia. O encontro teve como objetivo compartilhar experiências e boas práticas relacionadas à Educação Especial e ao funcionamento do Centro de Atendimento Especializado (CAE) do município de Passos.

O encontro foi uma oportunidade para que os profissionais de Juruaia conhecessem de perto o modelo de atendimento adotado em Passos, incluindo as metodologias de inclusão, o acompanhamento especializado e o trabalho desenvolvido no CAE, que oferece suporte integral aos estudantes com necessidades educacionais especiais.

A secretária de Educação de Passos, Rosa Beraldo, destacou a importância desse tipo de intercâmbio entre os municípios, ressaltando que a troca de conhecimentos fortalece as políticas públicas de educação e contribui para a melhoria constante dos serviços oferecidos aos alunos. “Receber a equipe de Juruaia foi uma honra. Acreditamos que compartilhar nossas experiências e aprender com outras realidades é fundamental para o aprimoramento do nosso trabalho. A educação é um processo em constante evolução, e encontros como este são muito enriquecedores”, afirmou a secretária.

A equipe de Juruaia, por sua vez, elogiou a organização e o comprometimento da equipe de Passos e destacou que levará para o município novas ideias e práticas para serem aplicadas na rede municipal de ensino.

O encontro reafirmou o compromisso de ambas as cidades com a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade, demonstrando que a cooperação entre municípios é um caminho eficiente para o avanço educacional.

Fonte: Prefeitura de Passos