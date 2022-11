EaD do Unis apresenta novos cursos nas áreas de Tecnologia e Saúde para todo o Brasil

Vamos conhecer um pouco mais de cada uma dessas novas formações oferecidas pelo Unis!

Com mais de 200 polos de Educação a Distância em todo o Brasil, o Núcleo de EaD do Grupo Unis está com novos cursos sendo ofertados na modalidade tecnólogo, com uma formação mais rápida e com foco na prática profissional.

Apresentando novas formações para as áreas de Tecnologia e Saúde, a EaD do Grupo Unis trouxe para a instituição os cursos de Big Data e Inteligência Analítica, Computação em Nuvem, Internet das Coisas e Podologia.

Vamos conhecer um pouco mais de cada uma dessas novas formações oferecidas pelo Unis!

Big Data e Inteligência Analítica

Com duração mínima de 2 anos e 6 meses, o curso de Big Data e Inteligência Analítica forma profissionais capacitados em realizar e analisar o desenvolvimento de softwares computacionais úteis para empresas diversas, visando as melhores decisões para os problemas que as incomodam.

Além disso, busca desenvolver no estudante uma visão relacionada aos negócios, bem como gerar a habilidade em compartilhamento de resultados para distintos níveis, contribuindo de forma significativa para a criação de um ambiente mais confiável para a tomada de decisões. De outra forma, o profissional em Big Data é capaz de organizar e interpretar grandes volumes de dados, levando em consideração os princípios básicos de segurança da informação.

Computação em Nuvem

Com duração mínima de 2 anos e 6 meses, o curso de Computação em Nuvem prepara profissionais capazes de avaliar, projetar, implantar, integrar, gerenciar e garantir a segurança das plataformas em nuvem. Em outras palavras, o curso objetiva gerar aos estudantes, experiência para lidar com as principais ferramentas de cloud utilizadas no mercado em linhas gerais.

De outra forma, no curso o futuro profissional também aprende a desenhar soluções de computação em nuvem, além de ganhar conhecimento para liderar equipes e projetos em empresas que inovam nos sistemas de informação.

Internet das Coisas

O mundo no contexto atual sofre modificações de forma rápida e exponencial. Tal fato não foge à área da Tecnologia e da Informação, já que somos bombardeados por informações a todo instante. No mercado atual, a Internet das Coisas, é largamente utilizada nas Smart Cities (Cidades Inteligentes), Manufatura Inteligente, Redes Elétricas Inteligentes, Big Data e Mineração de Dados, dentre vários outros.

Com duração mínima de 2 anos e 6 meses, o curso de Internet das Coisas do Unis oportuniza o aluno a conhecer os mais variados métodos aplicados em diversas frentes do mercado, como Indústria 4.0, Educação 4.0, Smart Cities, etc.

Podologia

Com duração mínima de dois anos, o curso de Podologia vai muito além da estética e do embelezamento. É uma área auxiliar da Medicina dedicada ao estudo, tratamento e prevenção de podopatias (doenças dos pés). Além disso, o profissional de podologia adquire conhecimento em fisiologia, patologia, anatomia, microbiologia e imunologia do pé e do tornozelo, assim como as enfermidades que os atingem.

Além disso, a atuação do tecnólogo em podologia na prevenção e promoção de saúde a partir de sua avaliação e intervenção em disfunções nos membros inferiores em indivíduos de todas as faixas etárias, desde de crianças no processo de desenvolvimento e maturação óssea, até o idoso em fase de aparecimento de disfunções reumáticas.

