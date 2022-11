Duo Faria-Batiston se apresenta neste domingo, em Poços de Caldas

Músicos são professores do Conservatório Musical Antonio Ferrúcio Viviani, de Poços de Caldas (MG), e no Polo do Conservatório de Tatuí, em São José do Rio Pardo (SP).

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

O Duo Faria-Batiston vem apresentando uma série de concertos gratuitos em Poços de Caldas. O próximo acontece neste domingo (27), no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, às 11h.

Formado por Leonardo Faria (flauta) e André Batiston (violão), o duo traz para este trabalho a promoção da música instrumental com uma homenagem ao centenário de Astor Piazzolla, que foi responsável pelo fortalecimento da identidade da música instrumental na América Latina, trazendo ao público toda a riqueza e a expressividade presentes na sua obra.

Os músicos apontam as possibilidades de transcrição das composições de Piazzolla, identificando elementos do seu idiomatismo performático e composicional, aplicados em repertório para flauta e violão.

Além deste, o próximo concerto será realizado nas Thermas Antônio Carlos, no Centro de Poços, no dia 4 de dezembro, domingo, às 11h. Este é um projeto cultural viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Conta com incentivo da empresa Ouro Mix Concreto Usinado, apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas/ Secretaria Municipal de Cultura e produção de Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural). Para acompanhar esta e outras ações siga o @duofariabatiston nas redes sociais.

Sobre o Duo Faria-Batiston

André Batiston é Mestre em Música, Bacharel em Música Popular e Licenciado em Artes/Música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Possui ainda especialização em Musicoterapia Organizacional e Hospitalar pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Leonardo de Faria é graduado em Flauta Transversal pelo Conservatório de Tatuí (SP) e possui graduação em música pela Universidade Vale do Rio Verde (MG).

Os músicos são professores do Conservatório Musical Antonio Ferrúcio Viviani, de Poços de Caldas (MG), e no Polo do Conservatório de Tatuí, em São José do Rio Pardo (SP). Possuem atuação em grupos e orquestras de Poços e região. Em 2016 formaram o duo Faria-Batiston, para propagação da música instrumental e difusão de composições originalmente escritas para flauta e violão.

SERVIÇO

Duo Faria Batiston e a Música de Astor Piazzolla

Data: domingo, 27 de novembro de 2022

Horário: 11h

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas (Villa Junqueira, Rua Padre Henry Moton, s/n, Centro, Poços de Caldas).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.