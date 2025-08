Duas startups do sul de Minas estão entre as top 30 do Prêmio Sebrae Startups 2025

Selecionadas ganham R$ 10 mil cada e continuam na disputa pelo título de Campeã Nacional, que será anunciado durante o Startup Summit 2025

Foto: Sebrae Minas

O Prêmio Sebrae Startups divulgou a lista das startups que compõem o top 30 da edição 2025. Minas Gerais conta com duas startups entre as 30 selecionadas: Wonder DataLabs e NexAtlas, ambas de Itajubá, no sul do estado. Cada startup do Top 30 recebe uma premiação financeira de R$10 mil e acesso a serviços de conexão com o mercado. As próximas etapas do Prêmio Sebrae Startups acontecem durante o Startup Summit 2025, entre os dias 27 e 29 de agosto, em Florianópolis/SC.

Quinze estados brasileiros estão representados na lista das top 30. São Paulo lidera, com nove startups classificadas. Goiás e Paraná vêm em seguida, com três representantes cada. Minas Gerais, Santa Catarina e Amapá têm duas startups selecionadas cada. Mais de três mil startups de todo o país se inscreveram no Prêmio Sebrae Startups 2025.

“As duas startups mineiras selecionadas entre as top 30 representam a força do ecossistema de inovação de Minas Gerais, em especial o de Itajubá. A cidade possui a quarta maior densidade de startups per capita do mundo, segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), sendo referência em todo o país no desenvolvimento de empresas de tecnologia”, ressalta a gerente de Inovação e Mercado do Sebrae Minas, Lina Volpini.

As selecionadas foram reconhecidas como as três melhores de cada uma das dez categorias da competição – Agro e Negócios do Campo; Comércio e Serviços; Educação e Desenvolvimento Humano; Impacto Social e Govtechs; Inovação Financeira; Meio Ambiente, Energia e Tecnologias Verdes; Mídia, Marketing e Publicidade; Moda e Beleza; Neoindustrialização e Produtividade Industrial; e Saúde e Biomedicina.

As fases finais da premiação acontecem no Startup Summit 2025, entre os dias 27 e 29 de agosto, em Florianópolis (SC). As selecionadas para o Top 10, que recebem um prêmio adicional de R$ 40 mil cada, serão anunciadas no dia 27; o Top 3, no dia 28; e, por fim, a Campeã Nacional será revelada no encerramento do evento, em 29 de agosto. A vencedora receberá um prêmio adicional de R$250 mil, além de acesso a serviços de internacionalização.

Visibilidade nacional

Minas Gerais teve, nesta edição, 63 startups selecionadas entre as top 1.000 do programa, e cinco startups classificadas entre as top 100, que terão a oportunidade de expor suas soluções durante o Startup Summit, além de terem acesso a trilhas de capacitações exclusivas e oportunidade de conexões com investidores. As startups do top 100 terão ainda uma testeira personalizada do estande com o selo Top 100 Startup.

Sobre o Prêmio Sebrae Startups

A premiação é uma evolução do antigo Desafio Like a Boss, incorporando agora a metodologia do Programa 1K e ampliando seu alcance nacional. Na edição de 2025, o prêmio reforça a atuação do Sebrae Startups como agente estratégico no fortalecimento do empreendedorismo inovador, conectando fundadores de negócios em estágio inicial a oportunidades concretas de crescimento.

Fonte: Sebrae Minas