Duas pessoas morrem após acidente em Capitólio

Dentro de seis meses, este foi o segundo acidente que aconteceu na região.

Redação CSul / Foto: Divulgação CBMMG

Na noite deste sábado (18), duas pessoas morreram após acidente, no Lago de Furnas, em Capitólio. Segundo a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), uma lancha com 14 passageiros teve problemas mecânicos e pediu apoio a outra embarcação que, passava para resgatar os passageiros.

O resgate dos passageiros foi feito de chalana, mas no momento de transporte, a embarcação não aguentou o peso e tombou, deixando duas vítimas fatais, Lauro Xavier Berbel Júnior, de 62 anos, do interior de São Paulo e Izamara Pereira Messias, de 22 anos, de Paraguaçu.

A Marinha e o SAMU foram acionados, os marinheiros tentaram reanimar as vítimas, mas não obtiveram sucesso. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas do acidente.

Dentro de seis meses, este foi o segundo acidente que aconteceu na região. No início do ano, uma rocha do cânion de Capitólio desabou sobra embarcações turísticas, causando a morte de um piloto, nove turistas, e 27 pessoas feridas.

Inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais apontou que a queda do bloco de rocha no lago de Furnas ocorreu como desdobramento de eventos naturais, sem influência da ação humana.

*Com informações Varginha Online