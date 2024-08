Doutorado Multicêntrico Mineiro em Matemática da UNIFEI é aprovado pela CAPES

O PPGMM-MG, com o curso de doutorado em Matemática, envolve as seguintes IES do estado mineiro: UFMG, UFJF, UFU e UFV e UNIFEI.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação (MEC), aprovou a proposta da criação do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Matemática de Minas Gerais (PPGMM-MG), com o curso de doutorado em Matemática, envolvendo as seguintes Instituições de Ensino Superior (IES) do estado mineiro: como instituição coordenadora, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e como instituições associadas, as universidades federais de Itajubá (UNIFEI), de Juiz de Fora (UFJF), de Uberlândia (UFU) e de Viçosa (UFV).

Segundo o professor Luis Fernando de Osório Mello, da Coordenação de Curso de Pós-graduação em Matemática da UNIFEI, esta proposta foi construída desde 2018 e é paralela à construção da Rede Mineira de Matemática, uma rede de pesquisa colaborativa formada por 180 docentes de 8 universidades do Estado: UFMG, UFJF, UFU, UFV e UNIFEI, além das universidades federais de Lavras (UFLA), de Ouro Preto (UFOP) e de São João del Rey (UFSJ).

Luis Fernando disse que o PPGMM-MG pretende ser um programa unificador de forças entre as IES envolvidas e que o projeto é de associação de longo prazo. “Existe a percepção de que é mais produtivo e eficiente para a integração científica ter uma associação estável e cooperativa. Esta proposta foi alicerçada na experiência acadêmica das instituições envolvidas, onde já existem cursos de mestrado consolidados, sendo que a instituição coordenadora já tem um curso de doutorado avaliado com nota 7 pela CAPES”, explicou o docente.

Ele ressaltou que soma-se a isto, a excelência da produção científica e das colaborações nacionais e internacionais dos 34 docentes participantes da proposta, assim como a experiência em orientações de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, nas supervisões de pós-doutorados, e a qualidade da formação dos egressos dos mestrados já existentes nas instituições associadas.

O professor acredita que o público-alvo interessado em realizar o doutorado em Matemática no PPGMM-MG será inicialmente composto pelos egressos dos mestrados já existentes em cada uma das instituições associadas. “Por outro lado, o Estado de Minas Gerais contém uma grande quantidade de instituições de ensino de nível superior, entre universidades e institutos tecnológicos e, por este motivo, o número de interessados é bem maior”, informou Luis Fernando.

Agrega-se a estas informações o fato de que cada uma das instituições associadas tem atraído estudantes estrangeiros, mais especificamente de países da América do Sul, o que deve vir a ocorrer com o novo doutorado. “É importante observar que ao longo dos anos de existência dos cursos de mestrado das instituições associadas foram formados, até dezembro de 2023, o total de 451 mestres, sendo 121 na UFV, 116 na UFJF, 113 na UFU e 101 na UNIFEI”, detalhou o docente.

De acordo com o professor, o objetivo geral do curso de doutorado é qualificar profissionais para atuarem nas áreas de ensino e pesquisa, bem como no desenvolvimento de produtos e de empreendimentos empresariais relacionados com as grandes áreas da Matemática. “Almeja-se ainda formar professores que atendam quantitativa e qualitativamente a demanda do ensino superior nas áreas da Matemática”, completou Luis Fernando.

Ele informou ainda que os candidatos ao PPGMM-MG serão selecionados por meio de edital amplamente divulgado, e para ser admitido como estudante regular o candidato deverá atender as exigências das instituições associadas. Os candidatos aprovados e classificados no processo de seleção deverão efetuar sua matrícula junto aos órgãos competentes de cada instituição associada.

Atualmente, a UNIFEI possui 13 cursos de mestrado acadêmico, 05 cursos de mestrado profissional (sendo 02 no campus de Itabira) e 06 cursos de doutorado. Um desses cursos, o Programa de Pós-Graduação em Matemática (PMAT) com curso de mestrado, foi implantado na Universidade no ano de 2013, fruto do desmembramento do Programa de Mestrado em Física e Matemática Aplicada, este criado em 2006.

Ainda segundo o professor Luis Fernando, a criação deste curso de doutorado multicêntrico atenderá a uma deficiência na região de cursos desta natureza. Vale observar que os cursos de doutorado em Matemática mais próximos estão localizados nas seguintes instituições: UFMG (450 Km), USP-São Carlos/UFSCar (330 km), USP/UNICAMP/UFABC (250 km) e UFRJ/IMPA (350 km).

