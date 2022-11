Domingo tem encerramento do Novembro Azul na praça Dr Augusto Silva

Ações organizadas pela Secretaria de Saúde, vão contar com a parceria das Vigilâncias Epidemiológica e do Trabalho.

Foto: Prefeitura de Lavras.

Serão oferecidas a população diversas ações voltadas para a saúde, entre elas a coleta de PSA, exame que diagnostica o câncer de próstata, para homens acima de 40 anos.

Para a realização deste exame são necessários alguns preparos:

* não pegar peso, andar de moto e bicicleta nos últimos 3 dias que antecedem o exame.

* não ter relação sexual nos 3 dias anteriores.

É importante levar documento com foto e cartão do SUS.

As ações organizadas pela Secretaria de Saúde, vão contar com a parceria das Vigilâncias Epidemiológica e do Trabalho.

Fonte: Prefeitura de Lavras.