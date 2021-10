Dois homens morrem após acidente entre carro e caminhão na MG-491, próximo ao trevo de Areado e Monte Belo

As vítimas, ambas de 28 anos, estavam no carro de passeio.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na madrugada do último sábado (23), terminou com duas pessoas mortas. A ocorrência foi registrada na MG-491, próximo ao trevo de Areado e Monte Belo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos se chocaram de forma frontal.

As duas vítimas fatais, conforme os bombeiros, são dois homens de 28 anos. Ambos estavam no carro de passeio. Ainda segundo os militares, um deles chegou a ser resgatado com vida, mas morreu ao dar entrada no hospital.

Os homens são de Monte Belo. A perícia foi acionada e compareceu ao local do acidente.

*Com informações: G1 Sul de Minas