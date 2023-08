DME Poços de Caldas Distribuição participa de Seminário de Melhores Práticas em Santa Catarina

Proposta é compartilhar as iniciativas adotadas pelas melhores distribuidoras do país

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nos dias 15 e 16 de agosto, a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) sediou em Florianópolis-SC, o Seminário Abradee de Melhores Práticas (SAMP) em Avaliação pelo Cliente, promovido pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

O encontro foi realizado após o anúncio do Prêmio Abradee 2023, quando a DMED conquistou o primeiro lugar na categoria Avaliação pelo Cliente entre as distribuidoras com até 500 mil consumidores, além de dois terceiros lugares, Nacional e Responsabilidade Socioambiental. O principal objetivo é a troca de experiências, demonstração de ações realizadas, casos de sucesso e ideias de melhoria no serviço.

Conforme divulgado pela organização, o evento, que também foi transmitido on-line, contou com representantes de 39 empresas do setor de distribuição de energia elétrica e mais de 100 pessoas participaram presencialmente. Stênio Bertozzi, Supervisor de Sistemas, realizou uma apresentação, representando a DME Distribuição.

“Uma oportunidade de mostrar um pouco do trabalho desenvolvido e, ao mesmo tempo, ter acesso ao que as outras empresas estão fazendo, e assim, aprimorar o conhecimento e ajustar o que for possível à nossa realidade”, destaca Stênio.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas