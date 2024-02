DME Poços de Caldas conta com Aplicativo Inovador para Melhorar o Acesso a Serviços

Essa mudança está alinhada às diretrizes da ANEEL, buscando modernizar e tornar mais eficiente o acesso às informações.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A DME Distribuição está revolucionando o acesso a serviços de energia na cidade com o lançamento do aplicativo “DME Poços de Caldas”, uma ferramenta que promete facilitar a vida dos consumidores ao permitir a realização de uma série de procedimentos diretamente pelo celular. Além do aplicativo, a empresa continua a oferecer atendimento presencial e telefônico, garantindo que todos os clientes possam acessar os serviços conforme sua preferência.

O aplicativo, já disponível para download, concentra diversas funcionalidades pensadas para otimizar o tempo e aumentar a comodidade dos usuários. Entre as principais funcionalidades, estão a consulta sobre desligamentos programados, a possibilidade de imprimir a segunda via da conta de energia e a exploração de outros serviços oferecidos pela DME.

Uma das novidades mais relevantes é a facilidade em obter informações sobre desligamentos programados. Essas interrupções, necessárias para manutenções e melhorias na rede elétrica, agora podem ser consultadas rapidamente através do aplicativo, do site da DME, ou ainda pela Agência Virtual, facilitando o planejamento dos consumidores.

A transição para o uso de avisos digitais sobre desligamentos programados reflete o compromisso da DME com a sustentabilidade e a preservação ambiental, reduzindo significativamente o uso de papel. Além disso, essa mudança está alinhada às diretrizes da ANEEL, buscando modernizar e tornar mais eficiente o acesso às informações.

A DME também oferece orientações para situações de falta de energia, incentivando os consumidores a verificarem a possibilidade de uma interrupção programada antes de entrar em contato. Em caso de problemas, a empresa assegura um atendimento rápido para solucionar o ocorrido, seja através do atendimento telefônico 24 horas pelo número 0800 035 0196, seja pelo próprio aplicativo ou Agência Virtual.

Para mais informações, acesse a Agência Virtual no site DME Poços de Caldas ou baixe o aplicativo disponível para dispositivos móveis pelo link: https://www2.dmepc.com.br/AgenciaVirtual

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas