DME Energética dá continuidade às ações dos planos de segurança e de ação emergencial da barragem Bortolan, em Poços de Caldas

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A DME Energética está implementando o Plano de Segurança e Plano de Ação Emergencial da Barragem Bortolan, com a realização de cadastramento em abril e a entrega de comunicado com as faturas de energia para a população potencialmente atingida, além da instalação da sinalização de rotas de fuga e pontos de encontro. Esta ação é necessária para atendimento à Lei Federal n° 12.334/2010 e Resolução ANEEL n° 696/2015.

Serão realizadas duas reuniões para divulgar as atividades e esclarecer quanto ao simulado agendado para o dia 14 de outubro.

As reuniões acontecerão no dia 04 de outubro (terça-feira), às 19 horas, no Almoxarifado da DME, na Avenida Sílvio Monteiro dos Santos, 1.441, e no dia 06 de outubro (quinta-feira), às 19 horas, na sede da ASSODANTAS (Associação dos Agricultores e Familiares do Córrego D’Antas), localizado no Córrego D’Antas.

“Estamos finalizando as atividades preventivas dessa barragem, a exemplo do que foi realizado no bairro Jardim Kennedy, referente à Barragem do Cipó, no fim do ano passado. O simulado de campo está previsto para acontecer no dia 14 de outubro, para prática do plano de evacuação em um hipotético rompimento da barragem, com a presença das equipes de resgate e salvamento”, esclarece José Carlos Vieira, Presidente da DME Participações.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.