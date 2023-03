DMAE substitui rede de esgoto na Avenida Santo Antônio, em Poços de Caldas

Há algum tempo os moradores reclamam de problemas existentes na rede de esgoto do local.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Nesse domingo, 26, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) realizou a substituição da antiga rede de esgoto de 150 mm, por tubulação de 300mm na Avenida Santo Antônio, no centro de Poços de Caldas, melhorando a vazão e evitando extravasamento de esgoto no rio.

Há algum tempo os moradores reclamam de problemas existentes na rede de esgoto do local. O DMAE realizou algumas intervenções, porém, após alguns estudos técnicos mais aprofundados, foi detectado que havia deterioração na tubulação, provocada provavelmente por concreto de piso industrial descartado irregularmente, causando interrupção na rede.

Houve a opção de realizar a obra no domingo, buscando reduzir impactos no trânsito, em razão da via ser de grande circulação.

Mais informações: 0800-283-6080 ou direto na Central de Atendimento, Rua São Paulo, 369.