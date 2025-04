DMAE de Poços de Caldas recebe visita técnica de representantes de Caconde

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O diretor do DMAE, Paulo César Silva recebeu, na manhã desta quinta, 3, representantes do município de Caconde para conhecer as instalações da autarquia e também os métodos de trabalho utilizados na área de saneamento público em Poços de Caldas.

Para Tiago Donnabella Poli, diretor de Desenvolvimento de Caconde, o objetivo da visita foi buscar boas práticas na área para serem implantadas no vizinho município paulista. “Pretendemos, um dia, atingir o nível de excelência encontrado aqui em Poços de Caldas, desde o tratamento da água, distribuição, gestão do consumo e gestão financeira”, destacou.

Além do diretor, a comitiva foi composta ainda pelo químico Homero Alfredo da Costa Jr e o diretor de Turismo Ricardo Fonseca Oliveira. Hoje, em Caconde, o setor de saneamento está subordinado à Secretaria de Obras e não possui verba própria para investimentos na área.

A equipe veio a Poços buscar também referência no modelo de gestão municipal para o saneamento e recebeu orientações sobre a criação de uma autarquia e a associação à Assemae, que fornece suporte em Brasília, atuando também na orientação para captação de recursos federais aos municípios associados.

Nas instalações do DMAE Poços, as autoridades puderam conhecer toda a equipe de supervisores e setores como o CCO (Central de Controle e Operações), Divisão Comercial e laboratório de hidrômetros.

“Hoje fizemos um primeiro contato e, após uma breve conversa, os técnicos do DMAE Poços puderam avaliar que um dos primeiros problemas a serem atacados em Caconde é a questão de redução de perdas. Uma equipe nossa virá a Poços iniciar o treinamento na área de geofonamento para iniciarmos esse trabalho com urgência na cidade. Será uma parceria muito boa, que se iniciou hoje e esperamos levar toda a experiência de Poços para que Caconde também tenha um serviço de excelência para oferecer à sua população”, concluiu o diretor Tiago Poli.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas