Diretoria-Geral do CEFET-MG cumpre agenda em Brasília

Diretor-Geral e vice estão participando de reuniões com representantes do Governo Federal em eventos da Andifes, Conif e Foripes.

Foto: CEFET-MG.

O diretor-geral do CEFET-MG, professor Flávio Santos, e a vice-diretora, professora Celeste Costa, estão em Brasília participando de importantes reuniões da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (Foripes).

Nessa terça-feira (14), o diretor-geral participou do primeiro dia de atividades da 157ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes, que contou com a participação da secretária de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC), Denise Pires. Segundo Flávio Santos, a secretária apresentou as primeiras medidas do Governo Federal para a Educação, dentre elas, a questão orçamentária das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). Denise disse que o MEC está realizando estudos para realizar a melhor alocação dos recursos para recomposição do orçamento 2023, e que a definição será tomada até a primeira quinzena de março. Outro tema relevante debatido com a secretária foi o do reajuste das bolsas das pós-graduação.

Ainda sobre o orçamento das Ifes, Flávio Santos destacou o estudo apresentado pelo Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração (Forplad) no dia de ontem sobre as possibilidades para a recomposição do orçamento no ano de 2023, que está subsidiando a Andifes nas discussões com o MEC.

Outra presença de peso na Reunião da Andifes foi a da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que tratou da retomada das políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação.

Foripes

Aproveitando a presença dos reitores e diretores das instituições públicas de ensino superior de Minas Gerais em Brasília, o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior (Foripes) se reuniu na manhã desta quarta-feira (15) com a deputada Federal Ana Pimentel (PT), que se colocou como interlocutora de toda a pauta da Educação no Congresso Nacional e com a bancada mineira de deputados na Câmara. De acordo com o diretor-geral do CEFET-MG, Flávio Santos, foi uma reunião bastante produtiva e que teve como principal objetivo a aproximação das instituições com o mandato da parlamentar.

Conif

Ainda em Brasília, o CEFET-MG, por meio da vice-diretora, professora Celeste Costa, marcou presença na posse da nova presidenta do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), Maria Leopoldina Veras, que é reitora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) e foi eleita para o mandato de 2023.

Nesta quarta (15) e quinta-feira (16), o Conif realiza sua 119ª Reunião Ordinária, que será a primeira sob a liderança da nova presidência. Celeste Costa participa das atividades previstas, dentre elas, o debate sobre a recomposição do orçamento 2023.

Para o diretor-geral, professor Flávio Santos, a presença em Brasília para discutir temas que são relevantes para o CEFET-MG é fundamental, “uma vez que temos a oportunidade de debater diretamente com representantes do Governo Federal, com as representações do MEC e do MCTI, e com as demais Instituições de Ensino pautas que são importantes que têm reflexos importantes na nossa Instituição”.

Fonte: CEFET-MG.