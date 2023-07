Diretores e coordenadores da secretaria de saúde de Poços de Caldas realizam reunião de alinhamento

Foi possível analisar pontos a serem melhorados e traçar estratégias que possibilitem o aprimoramento contínuo dos setores.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira (10), o secretário de Saúde Thiago Mariano e o secretário adjunto de Saúde Carlos Almeida se reuniram com diretores e condenadores de diversos setores da secretaria de saúde para alinhamento das ações do plano de gestão.

Desde a última reunião que foi realizada há dois meses, foi analisado que muitas melhorias já aconteceram, entre elas a melhoria dos atendimentos, o início de reforma de 06 unidades de saúde de Poços, o lançamento do Programa “Alô Saúde”, contratação de profissionais, inauguração dos 20 novos leitos no Hospital da Zona Leste e lançamento do “Posso Ajudar”.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano destacou a importância de reuniões de alinhamento. “Momentos de integração da equipe e avaliação dos pontos positivos e negativos é extremamente necessário, visto que a partir disso traçamos estratégias para melhorar o que precisa e reconhecemos o trabalho já feito. A população e a equipe ganha com isso.”

Já o secretário adjunto de Saúde Carlos Almeida falou sobre a necessidade de momentos como esses de interação entre os profissionais. “Tivemos a oportunidade de mais uma reunião de avaliações, alinhamentos e planejamento das ações da SMS juntamento aos nossos diretores, coordenadores e gerentes. Momento sempre importante de diálogo com todos que compartilham a gestão da SMS.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas