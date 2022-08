Diretor do Colégio CRA é nomeado presidente do Conselho Municipal de Educação de Alfenas

Mandato da nova mesa diretora é de 2 anos.

Foto: Grupo Unis

Alfenas tem um novo presidente para o Conselho Municipal de Educação (CME). A posse da nova mesa diretora aconteceu na tarde da última segunda-feira (15/08), na Secretaria Municipal de Educação. O Diretor do Colégio CRA, Prof. Leandro Costa Fávaro, inscrito como representante dos colégios da rede particular de ensino, foi nomeado presidente do CME. O mandato da nova mesa diretora é de 2 anos.

O CME de Alfenas foi instituído pela Lei Municipal 4.802/2018 e tem como finalidade atuar de forma consultiva e normativa acerca da formulação e planejamento das Políticas de Educação do município.

Leandro assumiu a direção do Colégio CRA em dezembro de 2021. Antes, ocupava o cargo de coordenador pedagógico na instituição desde 2019. Ele é doutorando em Educação Ambiental, graduado em Matemática, possui Mestrado em Sustentabilidade em Recursos Hídricos e pós-graduação em Educação Matemática, Psicopedagogia Institucional e Clínica, Gestão/Administração e Supervisão Escolar. Leandro possui experiência tanto na rede privada, quanto na pública de ensino. “Estou muito feliz pela possibilidade de aumentar a minha contribuição para a educação alfenense.”, concluiu Leandro.

Fonte: Grupo Unis