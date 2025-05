Digitalize” em Lavras vai impulsionar a presença digital de pequenos negócios

Evento ocorrerá dia 22 de maio, com abordagem sobre uso de redes sociais, fotos e vídeos para conversão em vendas, e inteligência artificial

Foto: Sebrae Minas

No dia 22 de maio, o Sebrae Minas realizará em Lavras, no Sul do estado, o “Digitalize”, evento destinado à capacitação de donos de micro e pequenas empresas sobre estratégias de marketing digital. A iniciativa vai oferecer ferramentas práticas para ampliar a presença on-line e potencializar as vendas dos pequenos negócios da região. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas neste link.

O destaque da programação é a palestra magna “Como engajar e vender mais nas mídias sociais”, com o fundador e CMO da mLabs, e especialista em marketing digital eleito o melhor profissional de Planejamento pela Associação Brasileira dos Agentes Digitais (ABRADi), Rafael Kiso. Também serão ofertadas oficinas de temas como mobigrafia (fotografia tirada por meio de um smartphone), social vídeo, inteligência artificial aplicada aos negócios, gestão de redes sociais e uso do Instagram para fins comerciais.

A analista do Sebrae Minas Glaucya Vale reforça que o Digitalize é voltado para empreendedores que desejam impulsionar a sua jornada de transformação digital, promovendo o acesso às tecnologias que contribuem para o crescimento e a competitividade dos negócios locais. “É uma oportunidade para conhecer melhor ferramentas importantes, como o ChatGPT, e recursos de impacto para as redes sociais. Nosso objetivo é oferecer atividades práticas que fortaleçam a presença on-line da empresa, desenvolvam competências digitais dos empreendedores, e ampliem a visibilidade no mercado”, diz.

Negócios Digitais

Estar presente no ambiente digital é mais do que uma tendência — é uma necessidade para a competitividade dos pequenos negócios. É o que mostra a pesquisa Digitalização nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae Minas em fevereiro de 2025. O estudo revela que 60% dos empreendedores entrevistados compreendem a digitalização como um processo amplo, que abrange desde ações externas, como vendas online e presença nas redes sociais, até melhorias internas, como a automação de processos.

Apesar desse entendimento mais completo, a pesquisa também destaca desafios: 28% dos entrevistados afirmam que a falta de conhecimento ainda é um obstáculo para avançar na digitalização. Isso se reflete no interesse crescente por capacitações nas áreas de marketing digital (62%), inteligência artificial (48%) e gestão de redes sociais (44%).

Quando perguntados sobre os próximos passos em relação ao investimento em ferramentas digitais, os empreendedores colocaram o marketing digital no topo da lista, com 40% das respostas. Em seguida, aparece a automação de processos, citada por 27% dos participantes — um indicativo claro de que os pequenos negócios estão cada vez mais atentos à importância de tornar suas rotinas mais ágeis, eficientes e econômicas por meio da tecnologia.

Programação completa

14h: Credenciamento

15h: Palestra Magna – Como engajar e vender mais nas mídias sociais, com Rafael Kiso

16h30 às 18h30: Oficina 1

18h30 às 19h: Intervalo

19h às 21h: Oficina 2

Temas das oficinas:

Mobigrafia: fotos e vídeos profissionais com celular – Lini Batista

Social Vídeo: criação de vídeos para redes sociais – Magno Martins

IA para Negócios: potencialize seu negócio com IA – Jony Lan

Social Media: estratégias para engajamento nas redes sociais – Paula Bento

Instagram: dicas para impulsionar seu Instagram – Victor Hermann

Fonte: Sebrae Minas