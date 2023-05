Dias das mães gera expectativa positiva para o setor de turismo em Poços de Caldas

Neste ano, a cidade espera ocupar pelo menos 95% das acomodações disponíveis.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Dia das Mães, no próximo domingo (14), é aguardado com boa expectativa pelos empreendedores do ramo de turismo em Poços de Caldas (MG). Neste ano, a cidade espera ocupar pelo menos 95% das acomodações disponíveis.

O secretário de turismo, Israel Pereira ressalta que o clima deste ano é de otimismo em relação ao ano passado, muitas pessoas voltam para visitar suas mães e outras tantas escolhem a cidade para passear mesmo. “A meta é sempre atrair um maior número de turistas, para conhecer nossa cidade, fomentando o turismo do município.”

Os dados da Secretaria de Turismo mostram que o turista escolhe Poços de Caldas como destino por conta dos atrativos histórico-culturais e também devido aos atrativos naturais. Em resumo, além de passear, as pessoas procuram o local para descansar e aproveitar as águas termais.

A rede hoteleira de Poços de Caldas atualmente conta com cerca de 10 mil acomodações. E o município de Poços de Caldas oferece inúmeras possibilidades de passeio para curtir o final de semana.

A Secretaria Municipal de Turismo sugere, como opção de passeios para este feriado, além do teleférico e do Parque do Cristo, o roteiro de Turismo Rural, com diversas propriedades cadastradas e passeios a cachaçarias, fazendas de café, queijarias, fabricação de azeites, entre outros.

A Fearpo – Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas, a “feirinha”, da Praça D. Pedro 2º, no centro da cidade, tem horário especial no feriado prolongado. Ela vai funcionar no sábado e no domingo, das 8h às 16h.

O Balneário Mario Mourão funciona normalmente no feriado. Sábado, domingo e segunda, de 7h às 19h. As Thermas Antonio Carlos estão sob direção do governo do Estado de Minas. Informações sobre o funcionamento dos espaços podem ser obtidas no telefone (35) 3721-7731

O teleférico funciona todos os dias, de 9h às 18h. A administração do atrativo está a cargo da empresa CITUR, assim como os demais atrativos localizado no alto do Cristo, local hoje denominado Parque do Cristo. O acesso se dá também por estrada asfaltada. Recanto Japonês, Véu das Noivas e Fonte dos Amores, também sob a concessão da empresa, permanecem fechados para reformas.

Também o Mercado Municipal que concentra diversas iguarias. São bebidas, doces, queijos, frutas, verduras e artesanatos que traduzem o jeito mineiro de ser. As produções são locais, mas o destaque é nacional.

Horário de funcionamento: segundas-feiras aos sábados das 7:00 às 18:00 e aos domingos das 7:00 às 12:00.

Para mais informações, o turista deve se dirigir ao CIT, o Centro de Informações Turísticas, localizado na antiga estação ferroviária Fepasa/Mogiana. O CIT atende no telefone 3697-2300.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas