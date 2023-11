Dia Mundial do Diabetes tem manhã de conscientização e prevenção em Três Corações

A doença caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Como forma de conscientizar e orientar a população sobre a prevenção, sintomas e cuidados sobre o Diabetes, a Assoditri – Associação dos Diabéticos Tricordianos, em parceria com a Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Saúde, e do Unincor, promoveu uma ação na manhã de hoje, 14/11, Dia Mundial do Diabetes, na Praça Odilon Rezende Andrade.

Na oportunidade, o público recebeu informações sobre hábitos saudáveis e forma de prevenir a doença e, ainda, participou dos serviços de saúde com aferição da pressão arterial, índice glicêmico e testagem contra ISTs com a participação do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA.

Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregá-la adequadamente, o que provoca déficit na metabolização da glicose. A doença caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente. De acordo com o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o sexto país em incidência da doença no mundo.

Em Três Corações, a Assoditri realiza um precioso trabalho no acolhimento, desenvolvimento de ações, atendimento especializado e atividades diversas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de quem vive com a doença. Para você quer quer ajudar ou saber mais sobre o trabalho da Assoditri, entre em contato pelo número 35997057023.

Fonte: Prefeitura de Três Corações