Dia Mundial da Religião foi celebrado em Lavras com evento sobre diversidade religiosa

Foto: Natália Laila / UFLA

No dia 21 de janeiro, Dia Mundial da Religião e no Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa, foi realizado, na Casa dos Conselhos, o “Encontro Inter-religioso: Música, Arte e Diálogo Inter-Religioso”. O professor da Universidade Federal de Lavras (UFLA) Flavio Fontenelle Loque ministrou uma palestra sobre intolerância religiosa no passado e presente.

Durante o evento também houve apresentações musicais de representantes de diversas religiões e uma roda de diálogo mediada por Andrêsa Helena de Lima, do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial (CMPIR Lavras).

Além de representantes de diversas religiões, o encontro contou com a participação de estudantes da UFLA, moradores de Lavras, representantes do poder público e de organizações da sociedade civil.

O evento foi um momento de celebração da diversidade religiosa da cidade de Lavras, bem como de defesa e luta pela garantia da liberdade religiosa e do Estado laico, e de combate à intolerância religiosa.

Fonte: UFLA