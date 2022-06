Dia dos Namorados: melhor data para setor de bares e restaurante terá faturamento acima dos 30% este ano

Monitoramento feito pela Abrasel aponta aumento de expectativas em relação ao ano passado e ao período pré-pandemia.

Após dois anos de restrições, o próximo Dia dos Namorados promete ser especial não só para os casais, mas também para o setor de bares e restaurantes do Brasil. Comemorada no dia 12 de junho, é a melhor data de faturamento para os estabelecimentos de alimentação fora do lar. Neste ano, a expectativa é de que o faturamento tenha alta de, em média, 30% quando comparado a 2021 e de 20% em relação ao período pré-pandemia, segundo monitoramento realizado pela Abrasel.

Fortaleza, Goiânia e Brasília são as capitais com as melhores expectativas em comparação a 2021, apresentando respectivamente um aumento de 50%, 45% e 30% no faturamento. No sudeste do país, espera-se, em média, uma alta de 25%, com destaque para capital mineira que espera ultrapassar em 30% os números do ano anterior. Rio e São Paulo esperam 20% de aumento faturamento.

Em algumas capitais do norte do país, como Macapá, Rondônia e Belém, o aumento deve chegar a 25% se comparado ao ano passado. No centro-oeste, a expectativa é de 30% em relação ao ano anterior e sobre 2019, período pré-pandemia, também há otimismo, e projeção de 25% a mais no faturamento. Seguindo o restante do país, a região sul também almeja aumento no faturamento de 15% comparado a 2019 e 25% em relação a 2021.

O dia da semana em que será comemorada a data, um domingo, também contribui para a alta no faturamento, já que os estabelecimentos estimam receber mais clientes a partir da sexta-feira, dia 10. “A data sempre foi a mais importante para os bares e restaurantes. Desde o café da manhã até o jantar, a expectativa para o final de semana dos namorados está alta em todo país”, diz o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci. “Segundo a última pesquisa da Abrasel, muitos estabelecimentos não têm conseguido repassar integralmente para o cardápio o aumento de custos. Cerca de 33% não estão conseguindo reajustar o menu e 45% dos bares e restaurantes fizeram reajustes abaixo da inflação média, o que atrai ainda mais o consumidor”, completa.

Apesar de ter sido um dos principais prejudicados pela pandemia, o setor vem respondendo com uma retomada consistente, criando empregos e ajudando a movimentar a economia. Com a intenção de atrair ainda mais os apaixonados, parte dos estabelecimentos estão preparando ações especiais para a data. A casa Cinque Sensi, localizada na capital paulista, irá oferecer no Dia dos Namorados um menu exclusivo, servido no jardim do estabelecimento. A dona do restaurante, Ana Letícia Zodi, pretende dar uma boa experiência aos casais. “Estamos com grandes expectativas agora que muitos clientes se sentem mais confortáveis para sair. Após esses anos difíceis, achamos importante que essa retomada seja muito alegre”, afirmou.

Fonte: Abrasel / Foto: Freepik