Dia do Servidor Público | concurso elege o servidor padrão de 2022, em Poços de Caldas

Concurso busca valorizar todo o servidor público municipal. Na votação interna, são considerados itens como profissionalismo, competência e comprometimento.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas parabeniza todos os servidores públicos pelo dia 28 de outubro, data esta em que se comemora o “Dia do Servidor Público”. A comemoração por este dia será celebrada no dia 14 de novembro.

Já o Concurso do Servidor Padrão, que foi criado pela Prefeitura de Poços, em 1.991 acontece neste ano no dia 11 de novembro às 10h, no Palace Hotel celebrando os 150 anos de Poços de Caldas.

O Concurso busca valorizar todo o servidor público municipal. Na votação interna, são considerados itens como profissionalismo, competência e comprometimento. Para a escolha do Servidor Padrão, a Prefeitura nomeia uma comissão, para analisar os currículos. A comissão é composta por representantes da Pitágoras, Unifenas, Instituto Federal e por dois consultores de recursos humanos da iniciativa privada.

Os 18 finalistas, representantes de cada secretaria municipal, recebem um crédito extra no cartão- alimentação e um diploma. O vencedor vai ganhar, além disso um valor de R$2.000,00.

Para este ano especial de 150 anos também homenageará um servidor que se destacou a tantos anos de serviço dedicados a Prefeitura Municipal.

Para a secretária de Administração e Gestão de Pessoas, Ana Alice de Souza, hoje é um dia de celebrações e agradecimentos. “Parabenizo todos os servidores pelo dia de hoje. Ser servidor é uma vocação, e é isso que fazemos, servimos ao povo de Poços de Caldas e buscamos prestar um serviço de qualidade à população”.

Confira os concorrentes:

Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas – Rosane Lima Junqueira Garcia;

Secretaria de Comunicação Social – Cláudio de Souza;

Secretaria de Controle Interno – Gisele Rodrigues Dias;

Secretaria de Cultura – Maria do Carmo de Figueiredo;

Secretaria de Defesa Social – Rita Sebastiana Rodrigues;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Natyara Novais Fonseca;

Secretaria de Educação – Loretta Vieira;

Secretaria de Esportes – Ari Xeique Maciel;

Secretaria da Fazenda – João Evangelista Vieira;

Secretaria de Governo – Weruska Fernanda Mello Bocolli;

Secretaria de Planejamento – Maria Cristina Azarias;

Procon – Daniele Cristina Salvino Silva;

Procuradoria Geral do Município – Maria Estela de Paula Zupelari;

Secretaria de Obras -Romualdo Felisberto de Oliveira;

Secretaria de Promoção Social -Raquel Cristina Piza Job;

Secretaria Municipal de Saúde – Isabel Cristina de Oliveira;

Secretaria de Serviços Públicos – Wilson Donizetti de Araujo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.