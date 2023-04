Dia de Santa Cruz abre a programação cultural da Festa de São Benedito 2023

Tradição de fé, especialmente em Minas Gerais, o Dia de Santa Cruz remonta à data em que a Cruz de Cristo teria sido encontrada.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Primeira grande manifestação da programação cultural da Festa de São Benedito, o Dia de Santa Cruz é celebrado em 3 de maio. A cerimônia de abertura da Capela de Santa Cruz, nas imediações do Complexo Santa Cruz, no bairro dos Funcionários (Rua Cirilo Silva, s/n), acontece na próxima quarta-feira (3), às 19h.

Os Ternos de Congos farão a cerimônia de abertura da Capela de Santa Cruz, com a tradicional bênção dos mastros, seguindo em cortejo até a Capela de São Benedito, onde os mastros serão hasteados.

Tradicionalmente, as Congadas fazem suas orações na Capelinha de Santa Cruz, de onde saem os mastros. Cada Terno de Congo canta uma música e faz a sua oração, suas preces e agradecimentos. Na sequência, os congadeiros seguem em cortejo, passando pela Igreja Matriz para buscar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, seguindo para a Capela de São Benedito.

No ano passado, quando a programação cultural e religiosa foi mantida mesmo sem as barracas de comida típica, os Ternos de Congos e Caiapós foram recebidos no altar principal da Basílica de Nossa Senhora da Saúde pelo Padre Donizete de Brito e rezaram todos juntos por São Benedito, por Nossa Senhora do Rosário, pela saúde, pela fé e devoção do povo de Poços de Caldas.

Tradição de fé, especialmente em Minas Gerais, o Dia de Santa Cruz remonta à data em que a Cruz de Cristo teria sido encontrada. Em diversos municípios mineiros, a herança cultural de enfeitar as cruzes permanece, especialmente nas cidades históricas.

A capela

No ano de 1895, Fernandes José Lopes pediu autorização para construir uma igreja dedicada à Santa Cruz no morro onde, tradicionalmente, havia peregrinações religiosas. A edificação da Capela de Santa Cruz seguiu uma tradição mineira e marcou o início de uma das mais significativas festas religiosas do município: a Festa de Santa Cruz, celebrada a 3 de maio pela Igreja Católica, mais tarde integrada à tradicional Festa de São Benedito.