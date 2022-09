“Dia de pesca”: Venha e traga sua família para o parque da cidade neste domingo, 25 de setembro, em Itajubá

Evento ocorrerá das 7h às 17h e será permitida a pesca de até 6 (seis) peixes da espécie “tilápia” por pessoa.

Foto: CSul.

Participe neste domingo, dia 25 de setembro, no Parque da Cidade, do “DIA DE PESCA, um momento de grande descontração para as famílias itajubenses.

Esteja atento às demais regras e não se esqueça de levar 1kg de alimento não perecível para doação às instituições sociais do município.

As doações poderão ser entregues nos dois pontos fixos de arrecadação (um próximo ao Restaurante Deck e o outro na entrada próximo ao Jardim Portugal) e também no ponto móvel – carro que estará circulando no Parque da Cidade.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.