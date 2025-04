Dia de Campo reúne mais de 180 pessoas em Santo Antônio do Amparo

Evento aconteceu superou as expectativas, reunindo cerca de 180 participantes, entre produtores rurais, técnicos, autoridades locais e parceiros.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sindicato dos Produtores Rurais de Santo Antônio do Amparo promoveu, em parceria com o Sistema Faemg Senar e diversos apoiadores, o 2º Dia de Campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Café + Forte no município. O evento aconteceu superou as expectativas, reunindo cerca de 180 participantes, entre produtores rurais, técnicos, autoridades locais e parceiros.

A programação teve início logo cedo, com credenciamento e coffee break, seguido da abertura oficial com representantes do Sistema Faemg Senar e do Sicoob Credivar. Em seguida, os participantes se deslocaram até a propriedade Sítio Tapete Verde, onde visitaram as Estações de Campo com foco em boas práticas no manejo da lavoura cafeeira.

Ao longo da manhã, os produtores assistiram a duas palestras técnicas: a primeira, ministrada pela Agro CP, abordou a “Nutrição do Cafeeiro”, destacando estratégias para o melhor aproveitamento de nutrientes e a busca por maior produtividade. Na sequência, a empresa Sancoffee apresentou a palestra sobre “Qualidade e Sustentabilidade de Cafés Especiais”, reforçando a importância da adoção de práticas sustentáveis para a valorização do produto no mercado nacional e internacional.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, destacou a importância deste evento para a região. “O município é uma das principais referências dos atendimentos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATeG Café+Forte. O evento trouxe muito conhecimento, troca de experiências e informações ao produtor rural. Através de um evento como este, podemos promover a difusão de novas tecnologias que vem para acrescentar e aumentar o resultado do cafeicultor,” explicou.

Estiveram presentes no evento o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Santo Antônio do Amparo, Heloízio Domingos Savio Teixeira Carvalho; o gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira; o presidente do Sindicato de Perdões, Danilo Toledo Vilela Júnior; e o presidente do Sindicato de Bom Sucesso, Rodrigo Pereira.

Para o presidente do SPR de Santo Antônio do Amparo, Heloízio Domingos Savio Teixeira Carvalho, a realização do Dia de Campo representa um avanço significativo para a cafeicultura local. “Foi um momento muito enriquecedor. É sempre gratificante ver tantos produtores engajados em busca de conhecimento. O aprendizado é a chave para superar desafios, e o Sindicato, junto ao Sistema Faemg Senar e aos nossos parceiros, está comprometido em oferecer ferramentas transformadoras para o desenvolvimento do setor”, afirmou.

O evento também contou com a parceria das empresas Sancoffee, Agrocarvalho, Ofi, Hanns R. Neumann Stiftung Brasil, Nescafé, Syngenta, Aliança Agrícola, AgroCP, Sicoob Credivar, Grupo Agro e Santo Antônio do Amparo Máquinas.

Fonte: Sistema Faemg Senar