Dia de Campo em Borda da Mata é neste sábado

O encontro está marcado para este sábado, com início às 13h, na Chácara do Xaxá, em Borda da Mata.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Borda da Mata e o Banco do Brasil, promove o Dia de Campo – Cafeicultura, um evento gratuito para os cafeicultores da região.

O encontro está marcado para este sábado, dia 31 de agosto, com início às 13h, na Chácara do Xaxá, em Borda da Mata, no Sul do estado.

Os produtores de café da região terão a oportunidade de melhorar seus conhecimentos e técnicas, obtendo informações importantes para aprimorar a produtividade e a qualidade de suas lavouras.

A programação inclui palestras ministradas por especialistas da área, demonstrações práticas e espaço para troca de experiências entre os produtores e profissionais da área.

Confira a programação completa e participe!

Fonte: Sistema Faemg Senar