Dia de Campo aborda a produção de cachaça em Baependi

Evento será uma oportunidade para os participantes trocarem experiências e estabelecerem novas parcerias.

Foto: Sistema Faemg Senar

Produtores de Baependi se preparam para receber, no próximo dia 28, mais uma edição do Circuito de Treinamento Agro, iniciativa do Sistema Faemg Senar em parceria com o Banco do Brasil. Desta vez, o foco será a agroindústria da cachaça, reunindo dezenas de produtores da região para discutir os desafios e oportunidades do setor. O evento contará com dois seminários:

Andrielle Pereira – Tributação da Cachaça;

Estevão Castro – Boas Práticas na Fabricação.

A iniciativa leva informações técnicas e gerenciais aos produtores, auxiliando-os a otimizar seus processos e aumentar a competitividade no mercado. Além disso, o evento será uma oportunidade para os participantes trocarem experiências e estabelecerem novas parcerias.

O Dia de Campo é uma realização do Sindicato Rural de Baependi, Sistema Faemg Senar e Banco do Brasil. Com apoio de Acqua Embalagens, Cachaça Encomenda Real, Fábrica de Alambiques Santa Efigênia e Agrodrone.

Interessados devem comparecer ao local do evento no dia para fazer sua inscrição.

Fonte: Sistema Faemg Senar