Dia da Luta Antimanicomial será marcadopor ação em Pouso Alegre

O objetivo é chamar atenção da população

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, irá realizar nesta quinta-feira (18) uma caminhada e ações alusivas à Luta Antimanicomial, celebrada em 18 de maio. O objetivo é chamar atenção da população, gerar reflexões e sensibilizar sobre a valorização e cuidado com a saúde mental.

“É muito importante que as pessoas tenham consciência da importância do cuidado com a saúde mental e entender que ela é composta por várias ações que vão desde a prevenção até as formas de tratamentos, que vão além das internações”, destaca a Secretária de Saúde, Sílvia Regina.

Confira a programação:

8h30h – Concentração próximo a Casa da Cultura

9h – Caminhada saindo da Avenida Dr. Lisboa sentido Praça Senador José Bento

9h15 – Concentração na Praça Senador José Bento onde será realizada uma explicação sobre serviços psicossociais

Atendimento Psicossocial em Pouso Alegre

O Prefeito Cel Dimas pontua que “o Brasil avançou muito com a reforma psiquiátrica, assim como Pouso Alegre que há muitos anos também tinha um sanatório no Bairro São João, local em que a Prefeitura está com processo em andamento para construir uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial)”.

Atualmente a Prefeitura de Pouso Alegre oferece diversos serviços gratuitos voltados aos atendimentos de pessoas de todas as idades com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras substâncias, que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.

Os que necessitam de atendimento podem entrar em contato com nos telefones CAPS AD (Álcool e outras drogas): (35) 3423-8525 e CAPS Aldeia (35) 3449-4061/(35) 99235- 095. Os locais e horários estão disponíveis: https://www.pousoalegre.mg.gov.br/secretarias.asp?id=16

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre