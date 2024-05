Dia da Cachaça Mineira é celebrado na Casa da Cultura de Lavras

A noite terminou com um passeio pelo cancioneiro da música sertaneja raiz, que ganhou destaque no show da banda Quebra Topete.

Foto: Prefeitura de Lavras

A maratona que marca o Dia da Cachaça Mineira, que foi celebrado nesta terça-feira, dia 21, ganhou mais um capítulo com uma série de ações na Casa da Cultura.

A professora do Departamento de Química/ Instituto de Ciências Naturais da UFLA, Profa. Dra. Maria das Graças Cardoso, realizou uma importante palestra sobre a cachaça brasileira, onde abordou sua origem, fabricação e consumo no país. A pesquisadora, responsável pelas pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Análises de Qualidade de Aguardente (LAQA), defendeu a valorização, a qualidade e a fabricação do produto para uma plateia atenta.

A festa também proporcionou experiências imersivas e sensoriais pela culinária mineira. Houve degustação das cachaças Bocaina, Fonseca e Trácia, pão de queijo (Gratipão), linguiça (Empório Gerais), frios (Venda Mineira) e Sarandi Buffet.

Um dos pontos altos da festa foi a realização de uma cozinha show, protagonizada pela chef lavrense Helena Gomes, que ofereceu ao público um delicioso Tutu Bêbado.

O público tem até esta quinta-feira (23) para conferir a exposição “Cachaça: Uma Experiência Viva e Sensorial”, que permanece em cartaz na Casa da Cultura. A mostra pode ser visitada no horário de 8h às 18h.

Fonte: Prefeitura de Lavras