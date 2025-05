Dia D de vacinação em Três Corações aplica mais de 1.600 doses contra a gripe

Dentre os vacinados, 260 eram idosos, 127 crianças e 4 gestantes, além de outros grupos contemplados pela campanha, incluindo a população geral a partir dos 6 meses de idade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

No sábado, 10 de maio, a Prefeitura de Três Corações, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), realizou o Dia D de vacinação contra a gripe, em todas as salas de vacina do município. A ação teve como objetivo ampliar o acesso da população à imunização e reforçar a importância da vacina na prevenção de complicações causadas pelo vírus Influenza.

Ao todo, foram 1.655 doses aplicadas no município. Dentre os vacinados, 260 eram idosos, 127 crianças e 4 gestantes, além de diversos outros grupos contemplados pela campanha, incluindo a população geral a partir dos 6 meses de idade.

A mobilização foi muito expressiva, contribuindo para a ampliação da cobertura vacinal e para a proteção da comunidade tricordiana, especialmente dos públicos mais vulneráveis às complicações da gripe.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação contra a gripe continua disponível nas salas de vacina da cidade durante a semana. Para se imunizar, é necessário apresentar o Cartão de Vacina e o Cartão do SUS ou CPF.

Fonte: Prefeitura de Três Corações