DIA D da vacinação contra Influenza tem forte adesão em Três Corações

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através do Setor de Imunização, realizou neste sábado, 06/05, o Dia D da vacinação contra a Influenza. De acordo com os dados das unidade de saúde, foram 676 pessoas vacinadas contra a gripe e, além disso, 379 pessoas receberam o reforço com a vacina Bivalente contra o coronavírus e 101 crianças foram vacinadas contra a Covid-19.

A ação tinha como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população e alcançar o maior número possível de pessoas dos grupos prioritários. O Dia D foi realizado no sábado, em 14 unidades de saúde, para facilitar o acesso de quem não pode comparecer aos postos durante a semana.

Aqueles que fizerem parte dos grupos prioritários ainda podem se imunizar contra a Influenza. Para isso, basta procurar o Posto Central, das 8h às 17h, ou procurar a unidade de saúde mais próxima seguindo o cronograma de cada equipe de ESF. Todos devem apresentar o Cartão de Vacinação e o CPF ou o número do Cartão do SUS.

Para mais informações, entre em contato com o Posto Central pelo número 35 98821 4373 ou com a Sala de Vacina pelo 35 98802 6107.

Fonte: Prefeitura de Três Corações