Dia D da 25ª Campanha de Vacinação contra a Influenza

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Para ampliar o acesso da população e aumentar a cobertura vacinal, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (20) o Dia D de Vacinação da 25ª Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe) em oito pontos de imunização e libera o imunizante para toda população acima de 6 meses de idade.

“A vacinação é sempre a melhor medida de prevenção para proteger contra doenças, suas complicações e óbitos, além de reduzir a circulação de vírus na cidade e por consequência, desafoga os postos de saúde e hospitais. Por isso, reforçamos tanto a vacinação e queremos que mais pessoas tenham esta consciência”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Sílvia Regina, o ideal é que 90% da população seja vacinada. “Nós esperamos que com esta ampliação para todas as idades, tenhamos um aumento no número de pessoas imunizadas e por consequência, uma população mais saudável”.

Além da vacina contra influenza, os postos irão disponibilizar todas as vacinas de acordo com a faixa etária determinada para cada uma.

Confira as unidades de saúde que estarão abertas para o “Dia D”:

Das 8h às 16h:

Centro de Vacinação: Avenida Doutor João Beraldo, nº567, Centro

Unidade Básica de Saúde (UBS) Esplanada: Rua Miguel Saponara, nº 15, Esplanada

UBS Pão de Açúcar: Rua Aparecida Costa Curriel, nº 140, Pão de Açúcar

UBS São Cristóvão: Avenida 19 de Outubro, 628, Jardim Aeroporto

UBS Sebastião Reis: Rua Aureliano Rezende Coutinho, s/n, São João

UBS Cidade Jardim: Rua João Laraia, 255, Cidade Jardim

Das 8h às 12h:

UBS Jatobá: Avenida Gil Teixeira, s/n, Jardim Jatobá

UBS Jardim Yara: Margaridas, s/nº, Jardim Yara

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre