Dezesseis produtores de Três Corações já possuem o SELO SIM!

Foto: Prefeitura de Três Corações

Desde a implantação do Serviço de Inspeção Municipal-SIM em Três Corações, em 2023, 16 produtores já adquiriram o SELO SIM, que certifica que todos os procedimentos realizados estão de acordo com as normas sanitárias. O selo transmite mais segurança para a população e abre mais oportunidades para os produtores alcançarem novos mercados.

Produtores que trabalham com animais de açougue e animais exóticos destinados ao abate, a carne, o pescado, os ovos, o leite, os produtos de abelhas e seus subprodutos e derivados, com adição ou não de produtos vegetais devem realizar o cadastro e adquirir o Selo. O cadastro e o selo conferem maior credibilidade aos produtos, certificando que a produção segue os padrões sanitários necessários.

Para saber mais sobre o SIM, efetuar o cadastro e obter o selo, a sede do serviço está localizada à Rua Cambuquira, 155, logo atrás do Mercado Municipal. Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone 35 98802 6308 por ligação ou WhatsApp ou acesse www.trescoracoes.mg.gov.br/SIM

Confira produtores que possuem o Selo Sim em Três Corações:

Indústria e Distribuidora de Carnes Nossa Senhora Aparecida LTDA – 001

Açougue Jardim Paraíso – 002

Sabor Mineiro – 003

Casa do Produtor – 004

Linguiça Marques – 005

Açougue do Gilson – 007

Taizo Premier – 008

Barba Ruiva Charcutaria – 009

Zaninha Linguiça Artesanal – 010

TC Queijaria – 200

Laticínio Ouro Branco – 202

Cedro Produtos Alimentícios LTDA – 203

Casa de Queijos Gilmar – 204

Doce Serra das Abelhas – 205

Mel Serra das Abelhas – 400

Apiário Pelicano – 401

Fonte: Prefeitura de Três Corações