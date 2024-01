Detran é o serviço mais procurado na UAI Três Corações

Outros serviços foram incorporados e hoje somam mais de 50, com alta procura diária na unidade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A UAI Três Corações passou a oferecer serviços do Detran em julho de 2023 e, desde então, já realizou aproximadamente 4 mil atendimentos. Os primeiros serviços a serem ofertados foram as provas teóricas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e provas de reciclagem, para condutores que tiverem a CNH suspensa. A unidade possui estrutura para realizar 42 provas teóricas por dia, com seis horários diários.

Outros serviços foram incorporados e hoje somam mais de 50, com alta procura diária na unidade. Os mais solicitados são: transferência, primeiro emplacamento, alteração de dados de veículos e condutores, alvará de liberação de veículo apreendido e comunicado de compra e venda.

A UAI Três Corações proporciona acesso amplo e direto à população. Recentemente, a unidade começou a emitir a nova Carteira de Identificação Nacional, sendo a primeira do UAI Compartilha a realizar a emissão em Minas Gerais. O serviço também desponta entre os mais buscados, ao lado do Detran e do Núcleo de Apoio às Famílias – NAF.

A UAI Três Corações fica localizada na Av. Rei Pelé, 1048, N. Sra. Aparecida. O horário de atendimento ao público é das 08h às 17h. Para mais informações, ligue 3239 7500.

Fonte: Prefeitura de Três Corações