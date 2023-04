Desempenhos recordes do agronegócio mineiro em 2022 são detalhados em publicação da Secretaria de Agricultura

Em sua 3ª edição, o Balanço do Agronegócio Mineiro traz informações relevantes para uma visão ampla do setor

Foto: Seapa

O ano de 2022 foi um marco no agronegócio mineiro, com vários recordes. Um exemplo é o volume da produção mineira de grãos, que atingiu 16,8 milhões de toneladas na safra 2021/2022. Soja e milho respondem por cerca de 90% da produção e a valorização das duas commodities no mercado, nos últimos anos, estimulou o setor a investir na oferta.

Tanto a área plantada quanto a produtividade dos dois principais grãos produzidos no estado registraram aumento. E as projeções sinalizam novos recordes para próxima safra (2022/2023), que deve alcançar cerca de 18,5 milhões de toneladas.

“Esse melhor desempenho em muito se deve aos bons preços das commodities no mercado internacional, dadas a cotação do dólar e, também, a disponibilidade e a adoção de tecnologias e de boas práticas de produção, com o uso de insumos e equipamentos de precisão” avalia o secretário de Agricultura, Thales Fernandes.

A performance do agro no estado, no ano passado, está descrita na 3ª edição do Balanço do Agronegócio de Minas Gerais, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

A publicação traz informações importantes para uma visão ampla do setor e da sua importância econômica e social, estratégica para o desenvolvimento estadual. “O objetivo é apresentar para a cadeia produtiva, a indústria e demais lideranças, o potencial do estado para o agronegócio sustentável, profissionalizado e de resultados”, afirma o secretário.

Exportação

Puxadas pela valorização das commodities, principalmente o café, as exportações do agro mineiro alcançaram, em 2022, o valor de US$ 15,3 bilhões de dólares, com alta de 45,8%. Os dados são os melhores para as vendas externas de toda a série histórica. Assim como o valor, o volume, de 13,6 milhões de toneladas, destacou-se como o maior já registrado, com o crescimento de 9% em relação ao ano anterior.

Além da valorização dos preços, percebe-se uma retomada da economia mundial e o aumento gradual do consumo com o abrandamento da pandemia da Covid-19, o que proporciona o acréscimo da demanda pelos produtos agropecuários de Minas.

Crédito Rural

Na Safra 2021/2022 (período de julho de 2021 a junho de 2022), o montante liberado pelos agentes financeiros chegou a R$ 36 bilhões, um aumento de 19% na comparação com o mesmo período da safra 2020/2021. Grande parte dos recursos foi destinada à produção agrícola, R$ 24,2 bilhões, e o restante para a pecuária, R$ 11,8 bilhões.

O crédito rural é uma política de financiamento das atividades de investimento, custeio, comercialização e agroindustrialização para o setor rural. O melhor desempenho obtido pelo agronegócio estimula, ainda, a demanda por crédito, nas agriculturas empresarial e familiar, o que contribui decisivamente para o crescimento registrado.

Esses são apenas alguns dados detalhados na publicação. O material completo está disponível para consulta e download neste link.

Fonte: Agência Minas