Desafio CIMTB Short Track coloca Poços de Caldas no mapa mundial do MTB

Evento realizado no Parque do Cristo neste final de semana marcou oficialmente a entrada do município do Sul de Minas no calendário da Copa Internacional de Mountain Bike

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Com o Parque do Cristo lotado e um clima bastante agradável, com céu ensolarado e temperatura amena, a edição inédita do Desafio CIMTB Short Track teve fim na tarde de domingo (5/11), em Poços de Caldas (MG). Ao todo, nove largadas foram realizadas no dia das provas, exclusivas de XCC – o Short Track, circuito reduzido do mountain bike – premiando os campeões do evento e também os melhores atletas do Campeonato Mineiro de XCC.

A mais esperada largada do dia foi a da super elite masculina, que encerrou o evento e teve três atletas consagrados de Poços de Caldas nos lugares mais altos do pódio. O título ficou com José Gabriel Marques, ciclista nascido no município, que acabou de voltar de Santiago do Chile com a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos. Em segundo, Sheman Trezza, atleta que há quase 15 anos escolheu a cidade para viver. Por fim, fechando o Top 3, Renato Rezende, carioca radicado desde criança em Poços.

“Correr na minha cidade natal é muito gratificante. Passou um filme na cabeça durante a prova. Minhas primeiras pedaladas foram aqui em cima no Parque do Cristo. Ver tudo que eu construi na minha carreira até aqui e ter uma prova neste local, foi um sentimento sensacional. Não moro mais aqui, mas tenho um carinho enorme por Poços. Por isso, foi realmente nostálgico esse momento. Agradeço aos que torceram mim, ao organizador, Rogério Bernardes, e a todos que fizeram a CIMTB vir para cá”, enalteceu José Gabriel Marques.

José Gabriel Marques ditou o ritmo do começo ao fim. Após pouco mais de dez minutos de corrida, Zé, como é carinhosamente chamado, começou a atacar e aos poucos foi deixando seu principal concorrente, Sherman Trezza, para atrás. Ao fim da prova, o campeão completou 10 voltas em 23min14seg894. Sherman ficou em segundo, 11 segundos atrás. Renato Rezende também completou as 10 voltas, 1min17 depois do campeão. O pódio teve ainda Carlos Eduardo Aparecido de Lima e Alexandre dos Reis em quarto e quinto lugares, respectivamente.

Representante do Brasil em três Olimpíadas no BMX Racing (Londres/12, Rio/16 e Tóquio/20), Renato Rezende segue conquistando seu espaço dentro do mountain bike. Duas modalidades extremamente diferentes do ciclismo, com exigências técnicas e físicas distintas. Ou seja, capacidade de adaptação é fundamental para prosperar na modalidade escolhida.

“O dia amanheceu especial, por termos uma etapa da CIMTB em Poços de Caldas. Eu me emociono bastante de ver essa estrutura aqui. Entrei recentemente no mountain bike, mas sei a grandiosidade da Copa Internacional. Foi especial competir com duas referências, o Zé Gabriel e o Sherman. Dividi o banner de divulgação do evento com eles. Agradeço aos dois, porque aprendo muito com eles. Não há rivalidade. Eu ajudo eles com o que aprendi no BMX e eles contribuem muito com minha evolução no MTB. Feliz pelo meu primeiro Top 3 nessa vertente (XCC) do esporte”, vibrou Rezende.

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, foi um sucesso o Desafio CIMTB Short Track, que marcou história em Poços de Caldas e nos coloca no mapa mundial do mountain bike. “Este final de semana foi inovador, com o Parque do Cristo lotado, reunindo não apenas atletas especiais, mas também uma comunidade apaixonada pelo esporte. Poços de Caldas se destaca como o cenário perfeito para esse evento, e tenho certeza de que todos os participantes levam memórias inesquecíveis desses dias de competição acirrada e camaradagem. Gostaria de parabenizar todos os competidores que deram o seu melhor e nos apresentaram com corridas emocionantes e cheias de adrenalina. Além de celebrarmos o talento dessas atletas incríveis, devemos considerar o esforço do conjunto de todos os envolvidos na organização deste evento. Poços de Caldas está mais uma vez no centro das atenções, e podemos afirmar com orgulho que somos parte integrante do cenário internacional do MTB.”

E-Mountain Bike

Embora tivesse a disputa da super elite logo em seguida, Sherman Trezza optou por competir também na categoria de bike assistida, a penúltima bateria do dia. E, teve que fazer força para superar o vice-campeão, Felipe Nogueira. Os dois foram os únicos a completar as 12 voltas da prova, seguidos de Ronaldo Casteli (9 voltas), Felipe Augusto (8 voltas) e Abelardo Filho (7 voltas).

“Aproveitei que tinha a categoria E-Bike para competir, porque semana que vem vou defender minha camisa de campeão brasileiro de E-Bike no Cross Country Olímpico (XCO). Decidi experimentar como estão as pernas, porque competir na bicicleta assistida é bem diferente do que na bike normal”, explicou Sherman.

Geral feminina

A responsabilidade de abrir oficialmente as competições do Desafio CIMTB Short Track ficou com as mulheres, em uma bateria única feminina. O triunfo foi de Raphaella Pelaquim, atleta sub-30, que esteve sempre entre as primeiras colocadas do começo ao fim. Raphaella assumiu a primeira colocação após cerca de cinco minutos de prova e aí foi na frente até o fim. Apenas a vice-campeã conseguiu acompanhar a campeã e completar as oito voltas, a jovem Ana Laura Bueno, de apenas 14 anos, que ainda garantiu o título de campeã mineira de XCC, por ser a primeira colocada entre as federadas na FMC (Federação Mineira de Ciclismo).

Demais categorias e os resultados

Nas outras seis baterias do Desafio CIMTB Short Track, os vencedores foram: Léo de Souza (teen masculina), Klynther Lucas da Silva (cadete masculina), Kaua Pedro (expert), José Carlos Mendes (máster C/D), Jorge Ferriani (máster B) e José André de Souza (máster A). Os resultados completos estão disponíveis em: https://seuesporte.app/results/desafio-cimtb-xcc-pocos-de-caldas/.

História da CIMTB

A organização da CIMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CIMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.Em 2022, a CIMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas