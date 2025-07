DER-MG orienta rota alternativa para quem trafega na MG-460 no Sul de Minas

Medida é em função de interdição de ponte que sofreu avaria provocada por acidente entre caminhões

Foto: DER-MG

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) indica uma rota alternativa para os veículos que trafegam pela MG-460, entre Munhoz e Toledo, no Sul do estado, trecho onde fica situada a ponte sobre o rio Corrente, no km 31, interditada desde o dia 10/6.

A medida é necessária em função da interdição total da estrutura metálica que ficou comprometida por causa de um acidente grave entre dois caminhões e segue a orientação da equipe técnica do DER-MG que fez uma vistoria no local e identificou comprometimento da travessia.

Para quem sai de Munhoz com destino a Toledo a alternativa é seguir por uma estrada vicinal, o que aumenta o trajeto em cerca de 13 quilômetros. O local do desvio oficial está sinalizado com placas indicativas que orientam o fluxo dos veículos.

O DER-MG reforça a necessidade de usar o novo trajeto indicado oficialmente e não se responsabiliza por travessias precárias construídas ao lado da estrutura danificada.

A autarquia já fez o levantamento do quantitativo de materiais necessários para os reparos. A equipe técnica já trabalha no orçamento para execução dos serviços que será executado por meio do contrato de manutenção e conservação que atende a regional do DER-MG em Itajubá.

A ponte interditada tem 30×4,50m e permitia a passagem de apenas um veículo por vez. Além de ligar Munhoz e Toledo, a travessia dá acesso à BR-381.

Fonte: Agência Minas