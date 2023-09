Deputado Estadual Professor Cleiton visita obras do novo Espaço Cidadão em Campanha, junto ao prefeito e vice-prefeito

Além da quadra, o Espaço Cidadão abrigará um aconchegante ambiente de Convivência

Foto: Prefeitura de Campanha

O Prefeito Roberto Silva e o Vice-Prefeito Nei Maia receberam nesta quinta-feira (31), em Campanha, a visita do Deputado Estadual Professor Cleiton. Ele esteve no Bairro Irmão Paulo para conferir de perto as obras do Novo Espaço Cidadão da Prefeitura!

Com recursos de emenda de seu mandato e investimentos próprios da Prefeitura, essa obra é um sonho que está se tornando realidade para a população do Irmão Paulo, São Francisco e Primavera. Mais uma obra que estará ao alcance de todos, bem pertinho dos moradores!

Denominado de Espaço Cidadão Lázaro Tenório, o local será um centro de atividades para a comunidade. O Deputado Cleiton frisou que “não poderia deixar de estar presente para acompanhar de perto o rápido progresso dessa importante obra para a comunidade”. Eles estavam acompanhados dos Vereadores Pedro Messias Alves e Edwirges Rafael dos Reis.

As etapas finais estão em andamento, com o piso da quadra pronto para ganhar vida, com cores vibrantes e alguns ajustes de iluminação que ainda estão por vir. Além da quadra, o Espaço Cidadão abrigará um aconchegante ambiente de Convivência, perfeito para reuniões e encontros de toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Campanha