Departamento de Água e Esgoto realiza ações nas escolas de Poços de Caldas

O mascote “Pinguinho”, do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), tem conquistado cada vez mais alunos nas visitas monitoradas à autarquia. O carismático mascote se tornou a grande atração das excursões educacionais, onde estudantes têm a oportunidade de aprender sobre o processo de tratamento da água no município, desde a captação até a distribuição, além da importância do uso consciente desse recurso natural essencial para a vida humana.

O “Pinguinho” não só participa das visitas agendadas ao DMAE, mas também atende, sempre que possível, a solicitações de presença em atividades escolares relacionadas ao tema. Na tarde desta segunda-feira, 10 de junho, o mascote visitou os alunos do Infantil 3 no Colégio Sete de Setembro – COC. As crianças estavam aprendendo sobre o uso correto da água, evitando, desperdícios, e os processos de tratamento para garantir a qualidade do recurso que chega às suas casas.

Durante as visitas, os alunos têm uma experiência interativa e divertida, que facilita o aprendizado sobre a importância da água e os esforços necessários para sua preservação. O “Pinguinho” desempenha um papel fundamental ao cativar a atenção das crianças, tornando a experiência educativa mais atraente e memorável.

As instituições de ensino e a população em geral que desejam conhecer de perto as atividades realizadas pelo DMAE para assegurar a preservação e a qualidade da água distribuída a toda população podem agendar uma visita ou solicitar a presença do “Pinguinho”. Para isso, basta entrar em contato pelo telefone (35) 3697-7051 ou pelo e-mail laboratoriodmae@gmail.com.

