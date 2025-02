Departamento de Água e Esgoto de São João del-Rei busca novas tecnologias em Poços de Caldas

Visita teve como objetivo conhecer a estrutura administrativa, setor comercial, setor de licitações e outros, a fim de organizar os processos da autarquia.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Equipe técnica do Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João del-Rei (DAMAE) esteve nesta quinta, 20, visitando as instalações do DMAE Poços de Caldas. A visita teve como objetivo conhecer a estrutura administrativa, setor comercial, setor de licitações e outros, a fim de organizar os processos da autarquia.

Hoje, o DAMAE atende a uma população de 95 mil habitantes e enfrenta problemas como uma inadimplência de 40%, além da falta de hidrômetros para a correta medição de consumo de água pela população. “Entramos no governo há 45 dias e estamos procurando fazer intercâmbios, firmar parcerias para levarmos o que tem de melhor em saneamento para São João del-Rei. E o DMAE Poços de Caldas é referência no estado de MG. Agradecemos a acolhida do diretor Paulo César , que nos colocou todos os setores à disposição durante a visita e também após, para nos orientar quanto aos diversos processos a serem implantados no DAMAE”, destacou Lucas Fonseca Viegas, diretor operacional do DAMAE.

A equipe foi orientada para que a autarquia se filie à Assemae, a fim de ter todo respaldo jurídico e técnico para a implantação de novos procedimentos. Também a filiação a uma agência reguladora é fundamental para nortear questões relacionadas a tarifas e também legislação específica do setor de saneamento.

O diretor do DMAE, Paulo César Silva, colocou à disposição toda a equipe técnica da autarquia, desde pessoal operacional quanto listagem de fornecedores e análise de contratos. O diretor ressaltou a importância da associação à Assemae, inclusive na captação de recursos federais para realização de obras na área de saneamento.

A diretora financeira da companhia de saneamento de São João del-Rei destacou a visita como “enriquecedora, que nos permitiu conhecer de perto a excelente estrutura e a organização exemplar do DMAE. Agradecemos a receptividade de todos os servidores, que demonstraram profissionalismo e comprometimento. Estamos impressionados com o trabalho realizado e esperamos contar com o apoio do DMAE na empreitada para organizarmos nossa autarquia”, ressaltou Raianna Alencar.

A equipe do DAMAE que veio a Poços, foi composta por José Cosme do Nascimento, diretor-adjunto; Lucas Oliveira Fiche, chefe de Obras; Raianna Suellen da Silva Alencar, diretora Financeira e Lucas Fonseca Viegas, diretor Operacional

Pela manhã, a equipe visitou as instalações do DMAE, na rua São Paulo e a ETA 1 São Benedito. Na parte da tarde, foram até o Centro de Operações (CEOPE), no bairro Santa Rosália, onde estão os setores de Engenharia, o Almoxarifado, Segurança e Medicina do Trabalho, a seção de Expansão e Manutenção e a frota de veículos.

O DMAE Poços de Caldas recebe frequentemente visitas técnicas de empresas de saneamento buscando novas tecnologias, destacando-se como referência em Minas e no Brasil.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas