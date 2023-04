Dengue: Guaxupé lança ações contra a doença

Casos da doença começam a aumentar e a Vigilância em Saúde adere ações e campanhas para combater o Aedes Aegypti

Foto: Prefeitura de Guaxupé

A dengue é uma das doenças tropicais infecciosas mais conhecidas do mundo. É causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti. A prevenção e combate se dá pelo controle do mosquito transmissor que se reproduz em água limpa parada. Em Guaxupé, ações acontecem durante todo o ano e se intensificam nesta época, quando costumeiramente os casos aumentam.

Esta semana os agentes participaram de uma capacitação para calibragem das bombas costais que fazem o fumacê nos locais que se enquadram. Diversos locais da cidade já estão recebendo o inseticida. O cronograma é definido de acordo com a quantidade de números suspeitos da doença. “Nós planilhamos os casos notificados e de posse dessas informações destinamos as ações de combate. O fumacê é só uma das inúmeras medidas tomadas pelo Município no combate à dengue, mas a principal é mesmo a população tomar o devido cuidado com suas residências, que é onde estão os maiores números de focos” ressaltou Ana Raquel Lenci, Diretora da Vigilância em Saúde de Guaxupé.

Outra ação que está sendo viabilizada é uma parceria com a EPTV, a 6ª Campanha Regional de Combate ao Aedes Aegypti. Além de campanhas de publicidade esta ação visa a orientação da população neste combate, além do DIA D. Neste dia (29/04), acontecerá orientação à população quanto às responsabilidades de cada um no combate ao mosquito Aedes aegypti. “Estaremos na Feira Livre (Praça da Saudade) no dia 29 com orientações à população quanto às responsabilidades de cada um no combate ao mosquito Aedes aegypti.

Neste dia estará acontecendo o nosso tradicional mutirão em um dos bairros de Guaxupé (comunicado previamente conforme cronograma). Esta luta é de todos nós”, finalizou Ana Raquel.

