Demutran faz campanha de prevenção de acidentes no trânsito de Poços de Caldas

Programação do Maio Amarelo inclui blitzes educativas e palestras

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A programação do Maio Amarelo continua na cidade. O Demutran está fazendo palestras e blitzes educativas durante todo o mês sobre segurança no tráfego. Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes.

No Brasil, em sua 10ª edição, a campanha, criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, pretende sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

Nesta quinta (11) foi montado um estande no Hospital Santa Casa com ações de segurança no Trânsito. A programação prossegue na segunda (15), com palestras em escolas. Veja a programação abaixo.

Os acidentes e mortes no trânsito ainda são uma realidade alarmante no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente, ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Além disso, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes em acidentes de trânsito, o que impacta não apenas a vida delas, mas também de suas famílias e da sociedade na totalidade.

Programação

15/5 – 10h e 15h – Palestra na Escola Alvino Hosken de Oliveira;

16/5 – 9h40 às 12h45 – Palestra no colégio Cepoc para alunos do 2º e 3º ano do ensino médio com conscientização aos acidentes de trânsito e as infrações;

18/5 e 23/5 – 13h às 16h – Blitz na Fepasa com o apoio do Cepoc que levaram alunos de 9 e 10 anos para abordar os veículos

24/5 – 7h – Blitz na escola João Eugênio com participação dos alunos na abordagem;

25/5 – Blitz realizada pelo DER e os Agentes de Trânsito

Distribuição de mudas com o Horto Municipal

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas