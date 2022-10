Demutran faz aquisição de novo veículo para transporte dos servidores, em Poços de Caldas

Servidores deixam a antiga kombi que atualmente apresentava alguns problemas, e serão transportados com total segurança.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Na manhã desta segunda-feira (17), foi entregue um novo veículo para transporte dos servidores da oficina de pintura e sinalização do Departamento Municipal de Trânsito de Poços de Caldas.

O novo veículo é um Peugeot boxer com capacidade para 16 lugares sendo comprado pela secretaria de Defesa Social, através do Departamento de Trânsito (DEMUTRAN). Com investimento, de aproximadamente R$ 200 mil reais.

O prefeito, Sérgio Azevedo, fez a entrega das chaves na sede da secretaria da Defesa Social. “É uma preocupação melhorar as condições de trabalho dos servidores para a prestação de serviços à comunidade. Com isso aceleramos e damos mais qualidade às ações realizadas à população.”

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, ressalta que agora os servidores deixam a antiga kombi que atualmente apresentava alguns problemas, e serão transportados com total segurança. ” É importante equiparmos todo o Departamento, estamos fazendo isso em todos os setores, com novas ferramentas de trabalho, uniformes e agora com a aquisição desse veículo damos mais condições de trabalho aos servidores nas tarefas diárias, além de melhorar a execução do trabalho dando mais agilidade a todos.”

A kombi será destinada para educação no trânsito. A ideia é que ela seja transformada num equipamento exclusivo de aprendizagem para as crianças.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas