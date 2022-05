Definição sobre novo Acordo de Mariana pode sair em junho

Governador está em Brasília para mais uma rodada de reuniões sobre repactuação; dar celeridade às ações de reparação e recuperação é o objetivo.

O governador Romeu Zema esteve em Brasília, nesta terça-feira (3/5), para mais uma rodada de reuniões sobre a repactuação do acordo do Rio Doce, em virtude do rompimento da barragem de Fundão, da empresa Samarco, em Mariana, em 2015.



“O acordo de Brumadinho é uma inspiração, um modelo para a renegociação de Mariana, que é mais complexa, envolve número maior de municípios atingidos, dois estados e a União. Demos mais alguns passos”, disse o governador. “Tudo indica que no mês que deveremos ter algum desfecho. Esta é a expectativa”, completou.



Novo encontro está programado para ocorrer em Brasília, nesta quarta-feira (4/5). Nesta renegociação, há participação das Defensorias Públicas de Minas Gerais, Espírito Santo e da União, além de Ministérios Públicos dos dois estados e do governo federal. Dar celeridade e efetividade ao processo de reparação e recuperação da área atingida é o grande objetivo desta união entre os Poderes.



A tragédia em Mariana provocou a morte de 19 pessoas e danos ambientais e socioeconômicos de grandes proporções. Desde então, poucos avanços foram feitos, enquanto moradores e municípios ainda enfrentam consequências do rompimento da barragem.

Fonte: Agência Minas / Foto: Rômulo Serpa / Agência CNJ