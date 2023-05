Defesa social realizou operação em Poços de Caldas

As ações visam fiscalizar as motocicletas com escapamentos adulterados, manobras perigosas, alta velocidade, avanço de semáforo, entre outras infrações cometidas por motociclistas na cidade.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Neste final de semana a Secretaria de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal e Departamento Municipal de Trânsito realizaram uma operação visando coibir excessos, prevenir acidentes e garantir a segurança da população.

As ações visam fiscalizar as motocicletas com escapamentos adulterados, manobras perigosas, alta velocidade, avanço de semáforo, entre outras infrações cometidas por motociclistas na cidade. A operação ocorreu nos bairros Azaléias e Montreal.

Dois homens foram presos e três veículos removidos, foram aplicadas 14 autuações sendo três por inabilitação.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, após receber denúncias e solicitações, as equipes realizaram a fiscalização em motociclistas e condutores de veículos que, segundo as denúncias, estavam usando as vias do bairro Montreal para manobras radicais, com escapamentos abertos e outras irregularidades.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas