Defesa Nacional alerta para frio intenso no Sul, Sudeste e Centro Oeste do Brasil

Massa de ar de origem polar vai derrubar as temperaturas nas regiões desta sexta-feira (10) até segunda (13). Frio pode chegar até o Nordeste brasileiro.

Foto: Tiago Rezende

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio da Defesa Civil Nacional, alerta para uma nova frente fria, especialmente no Sul do País, desta sexta-feira (10) até a próxima segunda (13). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada de uma massa de ar de origem polar vai derrubar as temperaturas na região.

Nesta sexta-feira, a onda de frio começa a atingir todo o Sul do Brasil e, também, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e o extremo sul de Goiás.

No sábado (11), as temperaturas mínimas ficarão em torno de -5°C nas Serras Gaúcha e Catarinense. Também há previsão de geada forte e moderada nos estados do Sul e de intensidade leve em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda no sábado, o frio também avança para outros estados do Sudeste e para o Centro-Oeste e Norte do País.

No domingo (12), o cenário permanece o mesmo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com temperaturas variando entre 4°C e 20°C em Ponta Porã (MS), 5°C e 15°C em Campos do Jordão (SP) e 10°C e 20°C na capital paulista. Há, também, chance de geada no oeste, norte e serras do Rio Grande do Sul, sul do Paraná e em praticamente todo o estado de Santa Catarina, com exceção do litoral. Geadas de menor intensidade ainda vão afetar o centro-norte do Paraná e o sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Já na segunda-feira, os ventos podem levar o ar frio até o Nordeste brasileiro, derrubando as temperaturas, principalmente, no estado da Bahia. As temperaturas mínimas seguirão negativas nas Serras Gaúcha e Catarinense, assim como seguirão as geadas na região Sul e em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e, também, na Serra da Mantiqueira.

Recomendações

Diante das previsões, a Defesa Civil Nacional recomenda que as defesas civis estaduais e municipais adotem as ações de preparação cabíveis e reforcem a divulgação de informações para alertar a população, visando a adoção de medidas de autoproteção.

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) seguirá, durante todo o período crítico, trabalhando em escala de plantão para acompanhar as ações de enfrentamento ao frio intenso e comunicar o registro de qualquer ocorrência significativa.

Cuidados especiais

O período exige uma atenção especial com a população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. É essencial manter-se bem agasalhado, beber bastante água, evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas e fazer a higiene frequente das mãos.

Essas medidas são de grande importância na prevenção de gripe, resfriados, pneumonia e demais doenças respiratórias. É preciso manter ainda mais cuidado com crianças e idosos, que são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Nas noites com temperaturas mais baixas, recomenda-se, também, abrigar animais domésticos.

“Precisamos que todos se mobilizem, as defesas civis municipais, em parceria com os demais órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), para que possamos mitigar os riscos e atender as populações mais vulneráveis”, observa o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.

Alertas

Os alertas à população estão sendo enviados por meio de SMS, TV por assinatura, Telegram, Google, imprensa e pelas redes sociais da Defesa Civil Nacional (@defesa civilbr) e do Inmet (twitter: @inmet_ | Instagram: @inmet.oficial). É importante buscar informações com base nos veículos oficiais, para não haver o risco de acessar dados incorretos que possam gerar pânico na população.

A Defesa Civil Nacional também solicita que a população cadastre os celulares, por meio do envio de mensagens de texto para o número 40199, com o CEP da região onde mora, para passar a receber alertas por SMS.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social