Defesa Civil realizam palestra para atiradores do Tiro de Guerra de Lavras

Um dos pontos altos da apresentação foi a ênfase na necessidade de cooperação entre diferentes níveis de governo e a participação ativa da comunidade.

Foto: Prefeitura de Lavras

Em uma importante iniciativa para a segurança e bem-estar da comunidade, a Defesa Civil Municipal e Estadual realizou, uma palestra informativa para os atiradores do Tiro de Guerra de Lavras. O evento teve como objetivo ampliar o conhecimento dos jovens sobre o papel da Defesa Civil em suas diversas esferas de atuação: nacional, estadual e municipal.

Durante a palestra, os atiradores receberam informações detalhadas sobre as ações desenvolvidas pela Defesa Civil, tanto em períodos de normalidade quanto em situações de anormalidade. Foram abordadas as estratégias de gestão de risco, que incluem medidas de prevenção, preparação e mitigação durante os tempos de tranquilidade. Em momentos de crise, como desastres naturais ou emergências, o foco se volta para a gestão do desastre, englobando ações de resposta imediata e recuperação.

Um dos pontos altos da apresentação foi a ênfase na necessidade de cooperação entre diferentes níveis de governo e a participação ativa da comunidade. Os representantes da Defesa Civil destacaram que a eficácia de suas ações depende da união de esforços entre órgãos municipais, estaduais, federais e, fundamentalmente, da colaboração dos cidadãos.

A importância dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil – NUPDECS também foi destacada, ressaltando o papel destes núcleos na mobilização e organização da comunidade para enfrentar situações de risco. Os NUPDECs são essenciais para a construção de uma cultura de prevenção e para a disseminação de informações que podem salvar vidas.

Além disso, os atiradores foram incentivados a promover o cadastramento dos números de celulares dos moradores no sistema de alertas da Defesa Civil, pelo número 40199. Serviço que garante que a população receba informações e alertas em tempo real, possibilitando uma resposta mais rápida e eficaz em casos de emergência.

Encerrando a palestra, a mensagem clara foi que “Defesa Civil somos todos nós”. Cada cidadão tem um papel fundamental na prevenção e na resposta a desastres, e a conscientização e preparação são chaves para uma comunidade mais segura e resiliente.

Fonte: Prefeitura de Lavras