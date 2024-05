Defesa Civil ministra palestra em escola de Santana da Vargem

Foto: Prefeitura de Santana da Vargem

Nesta quinta-feira (23/05), o sargento Hemerson, da Coordenação Regional da Defesa Civil de Lavras, ministrou uma palestra na Escola Doralice Mendonça Reis, em Santana da Vargem. Esta programação foi destinada aos alunos da Escola Estadual Padre João Maciel Neiva e Escola Estadual Dona Augusta.

Além do sargento Hemerson, a palestra contou com a presença Wilian, sargento da Polícia Militar, Gabriel Oliveira, coordenador da Defesa Civil do município e do secretário da Defesa Civil, Mateus Mota.

A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para conscientizar jovens sobre o papel desempenhado pelo orgão de Defesa Civil na proteção da sociedade e a relevância em se promover ações preventivas para evitar não somente situações de emergência, como também desastres naturais.

Fonte: Prefeitura de Santana da Vargem