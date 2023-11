Defesa Civil Estadual alerta para cuidados diante da onda de calor e da baixa umidade em Minas Gerais

Avisos valem para todo o estado e se estendem até a quinta-feira (16/11)

Foto: Thiago Lemos / Divulgação

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emite alerta à população mineira diante da onda de calor dos últimos dias e prevista para persistir até pelo menos a quinta-feira (16/11). A alta temperatura também está associada à baixa umidade do ar, o que requer atenção redobrada a cuidados como hidratação no mesmo período.

Com temperaturas ultrapassando os 40ºC em algumas regiões de Minas Gerais e a umidade ficando abaixo dos 40%, os cidadãos devem estar atentos a sintomas físicos como dor de cabeça, sangramento nasal, garganta seca e irritada, sensação de areia nos olhos, ressecamento da pele, cansaço, tontura e dificuldade de respirar.

“A população deve se manter bem hidratada, usar bastante protetor solar e optar por roupas mais leves. Também é importante deixar os ambientes ventilados e umidificados, seja com umidificadores ou com bacias de água, para aliviar o desconforto causado pelo clima seco e pelo calor”, ressalta o diretor de Resposta ao Desastre, tenente Douglas Constantino Fernandes.

Por fim, é preciso reforçar e manter cuidados ainda mais especiais com crianças, idosos e animais de estimação, garantindo a segurança e o bem-estar desses grupos mais vulneráveis.

Previsão do tempo

Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), a presença de uma massa de ar quente e seco deixa as temperaturas altas em Minas Gerais.

Em áreas do Norte, Noroeste, Triângulo e parte da Central Mineira, a temperatura máxima pode passar dos 40°C, principalmente à tarde.

Já em áreas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, as temperaturas ficam entre 36 e 39°C.

Por último, o extremo Leste do estado deve ter temperaturas entre 32 e 35°C.

A massa de ar quente também diminui a umidade relativa do ar em todo o estado.

No extremo Oeste de Minas, os índices devem ficar abaixo de 20%. No restante do estado, a umidade do ar deve ficar entre 20% e 30%.

Fonte: Agência Minas