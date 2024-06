Defesa Civil de Três Corações promove conscientização nas escolas na Semana do Meio Ambiente

Foram realizadas palestras de conscientização sobre a preservação do meio ambiente e as consequências das queimadas na zona rural e no perímetro urbano.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Durante a Semana do Meio Ambiente, entre os dias 03 e 07 de maio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Animal SEMMADA e a Defesa Civil de Três Corações visitaram escolas para ações de conscientização sobre temas ambientais e de sustentabilidade. Eles estiveram na EE Américo Dias Pereira, EM Professora Henriqueta Gomes, EM Dona Maria Laura, EM Professora Maria Evani Gomes Teles, EM Prefeito Celso Banda, Colégio Nova Geração e na EE Godofredo Rangel.

Foram realizadas palestras de conscientização sobre a preservação do meio ambiente e as consequências das queimadas na zona rural e no perímetro urbano. Também foram pontuadas questões relacionadas à saúde pública decorrentes das queimadas, além de orientações sobre proteção. Além disso, houve doação e plantio de mudas doadas pelo Horto Municipal.

No dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data dedicada à reflexão sobre a importância da preservação ambiental e da conscientização sobre os desafios enfrentados pelo nosso planeta. É um momento para lembrar da responsabilidade de cada indivíduo na proteção e conservação dos recursos naturais, visando garantir um futuro sustentável para as próximas gerações.

